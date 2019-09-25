تصعيد قوي من بايرن ميونيخ بشأن أزمة نوير وشتيغن

وتدخل أسطورة العملاق البافاري في الأزمة الراهنة بين مانويل نوير وبديله، ووجه انتقادات قاسية للأخير حتى يدافع عن حارس مرمى فريقه.

وبدأت الأزمة عندما طلب تير شتيجن الحصول على فرصة لحراسة مرمى منتخب ألمانيا، ويرى أن لديه أحقية كاملة في هذا الأمر لأنه الأفضل حالياً على حساب نوير، ولكن مانويل قد طالبه بالهدوء والعمل كأسرة واحدة لخدمة منتخب بلادهما.



وتحدث هونيس عن الأزمة من جديد في تصريحات نارية لصحيفة "بيلد" الألمانية، وقال: "لن نقبل بأي تغيير في حراسة مرمى منتخب ألمانيا".

وتابع: "وقبل أن يحدث ذلك لن نوافق على تمثيل لاعبي بايرن ميونيخ للمنتخب".

ورد أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني على تهديدات هونيس، وأكد: "النادي ملزم بموجب قوانين الفيفا على إرسال كل اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للمنتخب".