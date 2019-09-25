مصرع شخص بحادث على طريق الجمالية في كربلاء 'صور'

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن شخصا لقي مصرعه بحادث على طريق الجمالية في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث تصادم عجلتين نوع صهريج محمل بالنفط الاسود 3600 لتر وعجله اكتروز وقع على طريق الچماليه خارج مركز المدينة"، مبينا ان "فرقتي انقاذ وعجلة حوضية وعجلة اسعاف توجهت الى مكان الحادث حيث تم وضع طوق حول مكان الحادث".

واضاف انه "تم تقسيم الفرقتين الاولى تقوم بتبريد النفط الاسود تحسبا من حدوث حادث حريق والاخرى قامت بأخراج المصابين وجثة صاحب الصهريج الذي كان محشور داخل قمره السائق".

وتابع انه "تم استخدام اجهزة القطع والفصل في الحادث"، موضحا انه "اثناء عمليه الانقاذ تم العثور على مبلغ من المال 200 دولار و100 الف عراقي بحوزه المتوفي، وتم تسليمها بوصل اصولي لذويه".

واكد ان "سبب الحادث هو السرعة وعدم الانتباه".

Advertisements