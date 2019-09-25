بالوثائق.. ارشادات لسائقي العجلات

اصدرت قيادتي عمليات الفرات الاوسط وشرطة بابل، ارشادات لسائقي العجلات والركاب، فيما دعتهم الى وضع كاميرات مراقبة داخل العجلات. وشددتا على ضرورة انتباه السواق بعدم ترك حقائب او مواد من قبل الركاب، فيما دعتا الى ابلاغ اقرب سيطرةن او قوة عسكرية عن الاشخاص المشكوك في امرهم. Advertisements



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