نائب محافظ كربلاء يؤكد استقرار الوضع الأمني بالمحافظة ويحذر من 'هجمة شرسة'

وقال الفتلاوي، إن "كربلاء آمنة ولم يحصل أي خرق أمني في المحافظة"، مشيراً إلى أن "التفجير الذي حصل كان خارج حدود كربلاء".

وأضاف، أن "هناك هجمة إعلامية شرسة على كربلاء تحاول تصوير كربلاء على أنها غير مستقرة أمنياً"، متابعاً: "نحن مقبلون على زيارة مليونية ولا نحتاج هكذا تصريحات تؤثر على الوضع الأمني في المحافظة".



وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي كشف، أمس الثلاثاء، عن تسجيل لجنته "تقصيراً وعملاً أمنياً منفرداً وضعفاً استخبارياً" في كربلاء، وذلك بعد التفجير الذي حدث يوم الجمعة الماضي قرب المحافظة.

يشار إلى أن عبوة ناسفة انفجرت داخل باص لنقل الركاب (كيا) يوم الجمعة (20 ايلول 2019) عند مدخل محافظة كربلاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة خمسة اخرين بجروح.

وبعد ذلك تمكنت القوات الأمنية من اعتقال منفذ الهجوم، والمجموعة التي خططت للتفجير.