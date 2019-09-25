التربية: عمل مدارس المتفوقين في خط واحد مع المتميزين

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، ان عمل مدارس المتفوقين في خط واحد مع المتميزين، مبينة ان هذه المدارس ذات طابع مميز.

وقال المتحدث باسم الوزارة فراس محمد في حديث لـ الخليج 365، انه "قبل اكثر من شهر كان هناك امتحان اختبار ذكاء وتكميلي للحاصل على درجة 93 فما فوق لخريجي السادس ابتدائي، حيثص دخل الامتحان اكثر من 16 الف تلميذ، وبالتالي هناك طاقة استيعابية لمدارس المتميزين بحدود الـ4500 تلميذ".

واضاف ان "هناك طاقات محدودية لمدارس المتميزين، لكن خارج هذه الطاقات ومن التلاميذ الذين لم يؤهلوا وبدرجة 90 فما فوق تم فتح مدارس المتفوقين وهي مدارس حكومية"، مشيرا الى ان "هذه المدارس تكون بادارة وكادر تدريسي من الدراسات العليا من اصحاب الماجستير والدكتوراه".

Advertisements

وتابع محمد ان "عمل مدارس المتفوقين في خط واحد مع المتميزين"، موضحا انها "مدارس ذات طابع مميز".

واعلنت وزارة التربية، في 20 اب 2019، ان من ضوابط تأسيس مدارس المتفوقين والمتفوقات ان تكون ادارات المدارس من حملة الشهادات العليا ويقبل فيها من حصل على معدل (90%) صعوداً في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي.