انتشال جثة غريق في نهر الحلة

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن انتشال جثة غريق من شط الحلة في المحافظة. وقال المتحدث الإعلامي للقيادة العميد عادل العناوي الحسيني، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية في قيادة شرطة المحافظة تمكن من إنتشال جثة غريق من شط الحلة وسط مدينة الحلة ".



وأكد أن "الشرطة وبعد انتشال الجثة قامت بنقلها الى دائرة الطب العدلي"، داعيا المواطنين الى "عدم السباحة الا بالأماكن المخصصة لذلك لتوفرها على شروط السلامة والامان".



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