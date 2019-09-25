وتنشر الخليج 365، أهم نتائج المؤتمر: - فريق الزوراء سيكون هو المستضيف للمباراة - الشرطة يرتدي الزي الأخضر الكامل والحارس يرتدي الزي الأحمر والنيلي - الزوراء يرتدي الزي الأبيض الكامل والحارس يرتدي الزي الأسود الكامل



- المباراة ستكون في الساعة السادسة مساءً - المباراة ستكون في الساعة السادسة مساءً - افتتاح أبواب الملعب أمام الجمهور وبيع التذاكر سيكون في الساعة الثانية ظهراً - قطع الطرق سيكون محدود ولفترة وجيزة جداً في حال حدوث زخم جماهيري Advertisements - يمنع دخول منصات التشجيع الخاصة بالالتراس - تواجد الفريقان سيكون في الساعة ٤:٣٠ في الملعب - دخول اللاعبين يكون عبر حافلة الفريق حصراً ويمنع دخولهم بالسيارات الخاصة - مقاعد بدلاء الزوراء سيكون على يسار المقصورة ومقاعد بدلاء الشرطة سيكون يمين المقصورة



- فريق الشرطة سيقيم مباراة اعتزالية للاعب الفريق السابق عامر مشرف. - فريق الشرطة سيقيم مباراة اعتزالية للاعب الفريق السابق عامر مشرف. وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج المؤتمر الفني والأمني لقمة النوارس والقيثارة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.