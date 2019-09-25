اتحاد العمال: تكسي بغداد انتهكت قوانين العمل باقالة 250 عاملا

اتهم الاتحاد العام لنقابات العمال والموظفين في العراق، شركة "تكسي بغداد" بانتهاكها للقوانين والاعراف الرسمية الخاصة بحقوق العمال والموظفين.
وحمل الاتحاد، شركة " تكسي بغداد" المسؤولية الكاملة نتيجة ما وصفه بالانتهاك القانوني، مطالبا الموظفين والعاملين باعلان موقفهم الرافض لمثل هكذا تصرفات، وابداء تضامنهم ووقوفهم مع اخوانهم المسرحين من العمل بتلك الشركة.
وكانت شركة تكسي بغداد، بحسب البيان، قد اقدمت على تسريح مايقارب من مئتين وخمسين موظفا لم تسجلهم اصلا بدائرة الضمان الاجتماعي اثناء تعيينهم، ماعده مختصون "أمرا خطيرا مخالفا للقوانين والتشريعات والبنود الخاصة بالعمل وحقوقه".
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