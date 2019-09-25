اتحاد العمال: تكسي بغداد انتهكت قوانين العمل باقالة 250 عاملا

وقال الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قانون العمل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويجب على الطرفين احترامه وتطبيقه، مشددا على أن محكمة العمل ستتخذ القرار القضائي النهائي بحق من يخالف هذا القانون بعد اتخاذ الاجراءات الرسمية اللازمة.وحمل الاتحاد، شركة " تكسي بغداد" المسؤولية الكاملة نتيجة ما وصفه بالانتهاك القانوني، مطالبا الموظفين والعاملين باعلان موقفهم الرافض لمثل هكذا تصرفات، وابداء تضامنهم ووقوفهم مع اخوانهم المسرحين من العمل بتلك الشركة.

وكانت شركة تكسي بغداد، بحسب البيان، قد اقدمت على تسريح مايقارب من مئتين وخمسين موظفا لم تسجلهم اصلا بدائرة الضمان الاجتماعي اثناء تعيينهم، ماعده مختصون "أمرا خطيرا مخالفا للقوانين والتشريعات والبنود الخاصة بالعمل وحقوقه".

