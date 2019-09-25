القبض على خمسة من عناصر 'داعش' في نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على خمسة من عناصر تنظيم "داعش" في محافظة نينوى، مبينةً أن اثنين منهم كان يعملان في ما يسمى بـ"الحسبة" خلال فترة سيطرة التنظيم على الموصل.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين يلقي القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية والمطلوبين بقضايا ارهاب لمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى".
وأضاف، أن "اثنين منهم كانا يعملان في ما يسمى الحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، موضحةً أنه "تم القبض على أربعة منهم في مناطق واحياء (الشيماء والقدس والقادسية) في الجانب الأيسر والخامس في حي المأمون في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".
وأضاف، أن "اثنين منهم كانا يعملان في ما يسمى الحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، موضحةً أنه "تم القبض على أربعة منهم في مناطق واحياء (الشيماء والقدس والقادسية) في الجانب الأيسر والخامس في حي المأمون في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".
وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية أعلنت، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تسلل لـ"داعش" جنوبي الموصل وقتل اثنين من عناصر التنظيم والقبض على اثنين آخرين.
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