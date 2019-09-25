البارزاني لمسؤول امريكي: يجب عدم التعامل مع اقليم كردستان كمحافظات

شدد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني، الاربعاء، على عدم التعامل مع اقليم كردستان كمحافظات، فيما اشار الى انه قدم مقترحا لحل الخلافات العالقة مع بغداد.

وقال مكتب البارزاني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم الأربعاء، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنغسلي"، مبينا انه "في الاجتماع الذي حضره القنصل الأمريكي العام في اربيل ستيفن فاغن، سلط رئيس حكومة إقليم كردستان الضوء على المفاوضات الجارية مع الحكومة الاتحادية".

واكد البارزاني خلال البيان ان "مفاوضاتنا مع بغداد تخطو بوتيرة جيدة، وهي على المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن "المحادثات مع الحكومة الاتحادية تحرز تقدماً في الأصعدة كافة".

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وتابع انه "تم تقديم مقترحات لحل الخلافات العالقة استناداً إلى الدستور"، مشددا على ضرورة أن "لا يتم التعامل مع إقليم كردستان كمحافظات بل كإقليم مُثبت في الدستور".

وتابع ان "حكومة الإقليم تسعى لتنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل".

من جانبه، عبّر مساعد وزير الخزانة الأمريكي عن سعادته بالتقدم العمراني الحاصل في إقليم كردستان، وقال "نحن مستعدون لتقديم جميع أشكال الدعم لإقليم كردستان، وخصوصاً في مجال النظام المصرفي".