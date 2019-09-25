المدعي العام البريطاني: حكومة جونسون ستلتزم بقانون تأجيل بريكست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المدعي العام البريطاني ،الأربعاء، إن حكومة بوريس جونسون ستلتزم بقانون تأجيل بريكست.
وأضاف كبير المستشارين القانونيين لرئيس الوزراء البريطاني، المدعي العام جيفري كوكس - في تصريح صحفي - أن الحكومة ستلتزم بقانون أقره البرلمان، لإجبار جونسون على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر.
كانت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وافقت في مطلع سبتمبر الجاري، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، دون اتفاق.
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