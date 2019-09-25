إعدام عامل إغاثة مخطوف في نيجيريا على أيدي جماعة إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة "العمل ضد الجوع"، الأربعاء، إعدام عامل إغاثة على يد جماعة إرهابية في شمال شرقي نيجيريا.
وأضافت المنظمة -في بيان صحفي- أن عامل الإغاثة التابع للمنظمة الفرنسية غير الحكومية، تم اختطافه مع 5 آخرين من قبل جماعة إرهابية في شهر يوليو/تموز الماضي.
وأكدت المنظمة أنه تم إعدام رهينة من قبل التنظيم الإرهابي الذي كان يحتجز موظفاً في "العمل ضد الجوع" وسائقيَن و3 موظفين في وزارة الصحة النيجيرية، معربة عن إدانتها الشديد لهذا العمل.
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