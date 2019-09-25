وصول مجموعة من الخبراء العسكريين الروس إلى فنزويلا

وصلت مجموعة من الخبراء العسكريين الروس، الأربعاء، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وفق وكالة أنترفاكس للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر، رفض الكشف عن هويته، إنه تم إرسال هذه المجموعة من أجل خدمة وصيانة الأجهزة العسكرية الروسية المباعة إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

ولم يكشف المصدر عن عدد الخبراء العسكريين الذين أرسلتهم موسكو إلى فنزويلا.

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وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تدعم السلطات الشرعية في فنزويلا وترحب بالحوار مع المعارضة، مشيرا إلى أن الامتناع عن الحوار سيكون غير منطقي وضار.

وأضاف بوتين -خلال لقائه نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في موسكو، الأربعاء- "روسيا تدعم باستمرار كل أعضاء السلطة الشرعية في فنزويلا، بما في ذلك مؤسسة الرئيس والبرلمان".

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"جوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

فيما أيدت بلدان بينها روسيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.