أنانية ومعاملة خاصة.. برانكو ينتقد لاعبي أهلي جدة بعد رحيله

تحدث الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني السابق لأهلي جدة السعودي لأول مرة بعد إقالته من تدريب الفريق.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ قرر الإطاحة ببرانكو من تدريب الفريق لتراجع النتائج في الدوري السعودي للمحترفين ووداع دوري أبطال آسيا.

الأهلي يستفيق بعد إقالة برانكو.. والفيصلي يتصدر الدوري السعودي

وقال برانكو في تصريحات تلفزيونية: "حققت 11 بطولة قبل تدريب الأهلي... وكنت أتمنى أن أستمر في تحقيق البطولات معه".

وأضاف قائلا: "عندما وصلت إلى الأهلي كنت على علم بالمشاكل التي تحصل في غرفة الملابس بين اللاعبين وحاولت حلها مع الأمير منصور بن مشعل، ولكن من الصعب أن تتحكم في مزاج اللاعبين".

وتابع: "قالوا لي إن الأهلي واجه مشاكل في غرفة الملابس الموسم الماضي منها عدم احترام اللاعبين لبعضهم البعض... أيضا هناك بعض الأنانية بين اللاعبين".

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كما تحدث قائلا: "بعض اللاعبين في الأهلي يطلبون معاملة خاصة بهم".

وواصل: "في المباراة الأولى أمام الهلال كان الوضع غير طبيعي؛ بعض اللاعبين معاقبون، وآخرون مصابون".

واستطرد: "اجتمعت مع اللاعبين وشرحت لهم طريقتي الفنية... لا أعرف إذا كان السومة رفض طريقتي أو اعترض عليها".

وأكمل: "استغربت من قرار إقالتي... كنا نبني فريقاً للمستقبل".

وتابع: "الأمير منصور بن مشعل لم يتدخل في عملي نهائيا.. وكنت أناقش معه الأمور الفنية".

وأضاف: "أعرف حسين عبدالغني منذ 6 أعوام وسمعت قصصاً مختلفة عنه.. وعندما التقيت به اندهشت من المستوى العالي الذي يقدمه في التدريبات، وكان أول من يحضر إلى النادي ويتسم بالجدية ولم يرتكب أي أخطاء".

وأتم: "لم أتسلم مستحقاتي المالية كاملة عند مغادرتي.. مرتب شهر فقط؛ لأن عقدي مع النادي يلزم الإدارة بدفع مرتبات عام كامل في حال فك الارتباط ولدي طريقان لتسلم مستحقاتي؛ إما التفاوض مع إدارة النادي، وإما اللجوء إلى الفيفا".