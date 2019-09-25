عزل ترامب.. انتخابات الرئاسة الأمريكية تستوي على "نار أوكرانية"

يوم بعد الآخر يقترب "تسونامي" انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، منذراً بآثار عنيفة مبكرة سارعت بها خطوة الديمقراطيين في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وارتفعت موجات حملة الديمقراطيين على الرئيس الأمريكي مع إعلان رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي فتح تحقيق في شبهة طلب ترامب من نظيره الأوكراني التحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن.

بيلوسي اتهمت ترامب بنكث قسم اليمين عبر سعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لتقويض ترشح بايدن، ليصبح التحقيق هو أول خطوة في عملية معقدة لا تتمتع بفرص كبيرة في إخراجه من البيت الأبيض.

حرب كلامية

الرئيس الأمريكي بدوره ندد بإجراءات الديمقراطيين، واصفاً إياها بـ"حملة مطاردة نتنة"، مضيفا في نفس الوقت أن من شأنها تعزيز فرص فوزه في الانتخابات المقبلة.

لكن رئيس مجلس النواب اعتبرت أن "تصرّفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانته لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا".





وامتنعت بيلوسي وعدد من قادة الحزب الديمقراطي الأشهر عن القيام بتلك الإجراءات مفضلين التركيز على معركة الانتخابات المقبلة.

وكشفت اتهامات جديدة أن ترامب عرض على أوكرانيا مساعدة في مقابل إيذاء الديمقراطي بايدن منافسه إلى البيت الأبيض، مع ارتفاع التأييد في قواعد الحزب لبدء إجراءات عزله، رجحت الكفة على ما يبدو.

وهنا قالت بيلوسي "يجب محاسبة الرئيس.. لا أحد فوق القانون".

قضية أوكرانيا

لعل ما زاد من المطالبات ببدء إجراءات العزل، أحاديث عن مسعى مفترض من ترامب للضغط على الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي، لفتح تحقيق بشبهات فساد بحق بايدن ونجله هانتر الذي مارس أعمالا في الدولة الواقعة بشرق أوروبا.

وتفجرت الفضيحة في أعقاب شكوى من عميل سري في الاستخبارات الأمريكية بشأن محادثة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي في 25 يوليو/تموز الماضي.

وسعيا للتصدي لاحتمالات إجراءات العزل، أعلن ترامب الثلاثاء أنه سيكشف عن فحوى المكالمة. مغرداً على حسابه بتويتر: "سترون أنه كان اتصالا وديا جدا ولائقا تماما. ما من ضغط، وخلافاً لجو بايدن وابنه، لا مقايضة!".

وبثت القنوات الإخبارية كلمة بيلوسي في قاعة ترامب تاور، حيث كان الرئيس الأمريكي قد توجه بعد الظهر عقب يوم من الدبلوماسية المكثفة في الأمم المتحدة.





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وغرد ترامب على "تويتر" معلقا على كلمة بيلوسي فيما بعد بقوله بالخط العريض: "تحرش بالرئاسة".

وأضاف: "يوم بمثل هذه الأهميّة في الأمم المتحدة، كثير من العمل وكثير من النجاح، لكن الديمقراطيين قرّروا إفساد كلّ شيء والحط من قيمته بمزيد من الأنباء العاجلة، حملة مطاردة نتنة".

وكان ترامب قد أقر بمناقشة مسألة بايدن مع زيلينسكي، لكنه نفى أن يكون قد اشترط تقديم مئات ملايين الدولارات كمساعدة لكييف، مقابل إجراء تحقيق بحق نائب الرئيس الأمريكي السابق.

والثلاثاء قال الرئيس الأمريكي "إنه جمد مساعدة لأوكرانيا، لكن فقط لإجبار حلفاء أوروبيين على زيادة دعمهم لحكومة زيلينسكي".

بايدن في الصورة

لم يسهم قرار ترامب الإعلان عن تفاصيل المحادثة كثيرا في تهدئة الديمقراطيين الذين يطالبون البيت الأبيض بالكشف أمام الكونجرس عن محتوى الشكوى المقدمة من عنصر الاستخبارات.

ويطالب الديمقراطيون أيضا بمزيد من الوثائق والشهادات المتعلقة بتحقيقات أخرى بحق ترامب، على خلفية اتهامات له بعرقلة العدالة والكسب غير المشروع من منصبه كرئيس، والتواطؤ مع روسيا وانتهاكات أخرى.

وما يزيد من التطورات المثيرة في واشنطن إعلان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الديمقراطي آدم شيف، أن عميل الاستخبارات الذي لم يكشف عن هويته بعد، يمكن أن يدلي قريبا بشهادته أمام اللجنة التي يترأسها.





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء، أن مسؤولي الاستخبارات والبيت الأبيض يعملون على صفقة يلتقي بموجبها عميل الاستخبارات مع محققين من الكونجرس.

وبعد امتناعه لأسابيع أعلن بايدن الثلاثاء تأييده لإجراء تحقيق بهدف عزل الرئيس.

وقال "بايدن"، في مؤتمر صحفي: "إذا استمر دونالد ترامب في عرقلة الكونجرس والتكبر على القانون، فإنه لن يترك برأيي، أي خيار سوى أن يفتح إجراءات عزل". وأضاف "ذلك سيكون كارثة، كارثة من صنعه".

لماذا كارثة؟

يظل اتّهام ترامب بهدف عزله، خطر يحدق بقوة بالرئيس الجمهوري، حيث إنّ هذا الأمر لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة سوى لرئيسين فقط.

ولكن إذا كان "النواب" هو الذي يوجّه الاتّهام لـ"ترامب" بهدف عزله فإنّ مجلس الشيوخ هو الذي "يحاكمه".

ونظراً إلى أنّ الديمقراطيين ليسوا سوى أقلية في مجلس الشيوخ فإن احتمال تصويت أغلبية الثلثين لصالح عزل ترامب هو أمر مستبعد تماماً.

وبمقتضى الدستور يمكن عزل الرئيس إما "للخيانة أو تقاضي الرشوة أو لارتكاب أي جريمة كبرى أخرى أو جنحة".

وفحوى هذه العبارة غير واضح. فمن الناحية التاريخية يمكن أن يشمل ذلك الفساد أو أشكالا أخرى من إساءة استغلال ثقة الشعب.