اصطفاف عربي مع مصر لمواجهة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحرزت مصر تقدما كبيرا في معركتها ضد الإرهاب بمساندة عربية واضحة، ومن أوائل الدول العربية التي وقفت إلى جانب مصر في حربها هي دولة الإمارات.

من جانب آخر، أدى التنسيق الأمني والاستخباراتي بين مصر ودولة الكويت إلى نجاح ضبط خلية إخوانية مكونة من 8 إرهابيين كانوا قد فروا من مصر في وقت سابق.

والجدير بالذكر أن السودان كان من بين الدول التي التحقت بركب الداعمين للدولة المصرية، حيث اتخذت الأخيرة إجراءات عديدة تستهدف محاصرة إرهاب الإخوان وخلاياهم النائمة.