الجالية اليمنية بنيويورك: الإمارات قاهرة الإخوان في الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محمد علي علام، ناشط حقوقي يمني خلال لقائه كاميرا "العين الإخبارية" على هامش وقفة شكر وامتنان نظمتها الجالية اليمنية في أمريكا، إن الجالية اليمنية بالولايات المتحدة توجه الشكر للدول المكافحة للإرهاب كافة.

وأضاف علام أن الشكر الكامل لمصر لدعمها قضايا اليمنيين منذ عام 1968 حتى اليوم، وأردف أنه لا يمكن أن تمثل توكل كرمان وشرعية الإخوان الشعب اليمني.