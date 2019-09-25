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وصول رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى السعودية

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الان تتابع وصول رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وصل إلى السعودية، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة التي تستغرق عدة ساعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير ، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والاوضاع الإقليمية وجهود التهدئة.

وتركز المباحثات أيضا على موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة.

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