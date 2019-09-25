الحكم على سعيد بوتفليقة ولويزة حنون ومسؤولين آخرين بالسجن 15 عاما

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
محكمة
كتب
الخليج 365
أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غرب الجزائر العاصمة) فجر الأربعاء حكما بالسجن 15 سنة بحق كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين آخرين بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، ومحمد مدين، المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، وبشير طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون.
كما أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة عقوبة السجن 20 عاما بحق وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار ونجله لطفي.
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