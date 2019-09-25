البرلمان البريطاني يستأنف أعماله

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

البرلمان

كتب متابعات_الخليج 365

عاد النواب البريطانيون، الأربعاء، إلى مجلس العموم بعد صدور قرار المحكمة العليا، باعتبار الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان "غير شرعية" مع اقتراب استحقاق "بريكست".



والبرلمان الذي علقت أعماله منذ 10 سبتمبر/أيلول كان يفترض أن يبقى معلقا حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أي قبل أسبوعين فقط على استحقاق "بريكست" المقرر له 31 من الشهر ذاته، ووافقت الملكة اليزابيث الثانية على هذه الخطوة بتوصية من بوريس جونسون.

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لكن هذا القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ اعتبرته أعلى سلطة قضائية في البلاد "غير شرعي".. وأثرت هذه الضربة على سلطات رئيس الوزراء وتصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته.

ونتيجة لقرار المحكمة البريطانية، عاد مجلس العموم، الأربعاء، للانعقاد في تمام الساعة 11,30 (10,30 ت غ) على أن يتبعهم اللوردات في الساعة 15,00 .

وقال جونسون، الثلاثاء، من نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يحترم قرار المحكمة العليا حتى وإن "لم يكن موافقا عليه"، مضيفا أنه ينوي "المضي قدما" في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأي ثمن بحلول 31 أكتوبر.