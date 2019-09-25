تعرف على موعد زيارة بوتين للسعودية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

بوتين

كتب متابعات_الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية سيكون في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وأكد بوجدانوف في تصريحات وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الزيارة تعطي شيئا إضافيا فيما يخص تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، وتنسيق كثير من الأمور في التطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأشار إلى أن مؤسسات وزارتي الدفاع في كل من الرياض وموسكو تعدان لإبرام اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وأنه توجد اتصالات مكثفة بين الجانبين لإعداد الوثائق والاتفاقيات المقرر توقيعها.

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وردا على سؤال حول نية موسكو لإرسال خبرائها إلى السعودية لمتابعة التحقيق في الهجوم على معملي شركة "أرامكو" السعودية لتكرير النفط، قال نائب وزير الخارجية الروسي: "نحن نشارك في اتصالات وخطوات لنعرف خلفية الأحداث".

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قِبل الرئيس الروسي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.

ولم تعلن الرياض الزيارة رسميا، غير أنه في منتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن موسكو والرياض تعملان على التفاصيل النهائية لزيارة بوتين القادمة إلى المملكة.