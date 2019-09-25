السجن 15 عاماً لشقيق بوتفليقة بتهمة التآمر على الجيش

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

قضت المحكمة العسكرية بالبليدة في الجزائر، بالسجن النافذ 15 عاماً ضد 4 متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش، بينهم شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة. وصدرت الأحكام حضورياً ضد سعيد بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق، حسبما أوردت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأربعاء. كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ، 20 عاماً غيابياً، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، وصدر نفس الحكم، غيابياً أيضاً، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين. وكان 3 متهمين في هذه القضية مثلوا، منذ يوم الإثنين، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية. ورفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور لجلسة المحكمة.

