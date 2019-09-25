الاحتلال يعتقل وزير شؤون القدس ويطارد محافظها

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوات كبيرة من الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال منزله وخربت محتوياته. وقالت مصادر فلسطينية في المدينة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الهدمي من منزله بعد تفتيشه وتخريب محتوياته واقتادته لجهة مجهولة للتحقيق. وفي سياق متصل داهمت قوة كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال منزل محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث وفتشت محتوياته وسلمته طلباً لمقابلة مخابراتها خلال اليوم.





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