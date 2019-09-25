بومبيو: إيران أكبر تهديد للسلام العالمي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح اليوم الأربعاء إلى "عدم السماح لإيران بمواصلة سلوكها المدمر". وأكد عبر تويتر أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأمن الدولي لضمان "استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، الراعي الأعلى للإرهاب في العالم". وقال الوزير: "لا تزال إيران تشكل أكبر تهديد للسلام والأمن وهذا لم يتغير". وأضاف "يجب أن نعمل معاً، باستخدام جميع الأدوات المتاحة، لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط وحرمان إيران من الموارد اللازمة للانخراط في السلوك الخبيث في جميع أنحاء العالم".





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