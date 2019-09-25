الانتخابات الإسرائيلية.. حزب نتانياهو يرتفع إلى 32 مقعداً

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تعديلاً على نتائج الانتخابات، والتي بموجبها ارتفع حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إلى 32 مقعداً بدلاً من 31، وذلك على حساب حزب "يهدوت هتوراة" الذي انخفض عدد مقاعده، ليحصل على 7 مقاعد. يأتي هذا التحديث وفقاً لفرز الأصوات التي تنفذها اللجنة المركزية للنشر الرسمي والنهائي للنتائج اليوم، وذلك بعد "إجراءات التفتيش والمراقبة المتعمقة" التي أجريت في الأيام الأخيرة، بحسب قناة "آي 24 نيوز". وبينت النتائج أن حزب "أزرق أبيض" حصل على 33 مقعداً، والقائمة المشتركة العربية على 13 مقعداً، و"شاس" 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 8 مقاعد، وتحالف "إلى اليمين" حصل عل 7 مقاعد، بينما تحالف "العمل-غيشير" 6 مقاعد، و"المعسكر الديموقراطي" حصل على 5 مقاعد. وذكرت لجنة الانتخابات أنها وجدت أدلة حول التزويرات التي حصلت في مركز الاقتراع في عدة مدن، موضحة أنه تم استبعاد بعض صناديق الاقتراع تماماً، وفي بعض الحالات كانت اللجنة الانتخابية قادرة على استبعاد الأصوات المزورة في الصناديق فقط. الجدير بالذكر، أن هيئة البث الرسمية "كان"، نقلت أمس الثلاثاء، عن مسؤولين في طاقم المفاوضات من قبل حزب "الليكود" أن زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، لا يرفض الجلوس بحكومة تحت رئاسة نتانياهو في إطار التناوب، وقالت "كان" إن غانتس نفى ذلك.

