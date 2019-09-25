رئيس الشاباك الإسرائيلي السابق يقتحم المسجد الأقصى

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 اقتحم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق افي ديختر صباح اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر محلية في المدينة أن عشرات المستوطنين رافقت رئيس الشاباك السابق في اقتحامه للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، فيما حاول مستوطنون متطرفون اقتحموا تزامناً معه أداء طقوس دينية. وأشارت المصادر إلى أن اقتحام ديختر الذي يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ومن قبله وزراء في حكومة بنيامين نتانياهو للمسجد الأقصى المبارك يشكل تصعيداً خطيراً ودعم لدعوات جماعات دينية تلمودية متطرفة لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وإقامة صلوات دينية فيه.





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