وصول اللبناني محمد صالح الى مطار بيروت بعد افراج سلطات اليونان عنه

وصل الصحافي ​محمد صالح​ الى مطارِ ​بيروت​ الدولي، حيث استقبلته عائلته واصدقاؤه. وكانت السلطات اليونانية قد أفرجت عن الزميل محمد صالح بعدما تمَ التأكد ان ما حصل هو تشابه أسماء وان لا علاقة له بأيِ ملف أمني.

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