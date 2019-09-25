اطلاق الحملة الإعلامية حول عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات

أطلقت المبادرة النسوية الأورومتوسطية كجزء من الحملة الإقليمية حول مكافحة ​العنف​ ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط الممول من ​الإتحاد الأوروبي​، مع ائتلاف مكون من 9 منظمات لحقوق المرأة في ​الجزائر​، مصر، ​الأردن​، ​فلسطين​، ​لبنان​، تونس و​المغرب​ وجمعية النجدة الإجتماعية والتجمع النسائي ​الديمقراطي اللبناني​، حملة إعلامية حول عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات.

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