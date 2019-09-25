طليس: كفى استهتارا بالفقير واليوم بدأت الشرارة لمحاربة اوبر

شدد رئيس اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ في ​لبنان​ ​بسام طليس​، خلال الاعتصام الرمزي للاتحادات في ​الكولا​، على "أهمية هذا الاعتصام الذي يمثل جميع السائقين اللبنانيين المتضررين مما يسمى اوبر وكريم"، واكد "اننا نقابات نعمل بالقانون والأصول والنظام، لهذا أتوجه إلى وزراء الداخلية والأشغال العامة من خلالهم إلى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لنقول كفى استهتارا بالفقير".

واعلن ان "تطبيق القانون يبدأ بوقف التعديات، واليوم، بدأت الشرارة لمحاربة اوبر وكريم، والجميع مدعوون الاثنين المقبل إلى الإجتماع في مقر ​الاتحاد العمالي العام​ للبحث في القضايا النقابية كافة، واتخاذ الموقف المناسب".

من جهته اعتبر رئيس اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان ​أحمد علي​ الموسوي "إن هذا الاعتصام تحذيري"، مشيرا الى ان رئيس الحكومة وعد بمعالجة الموضوع"، مؤكدا اننا "لن نسكت عن هذه الشركات التي تعمل خارج القانون وتأخذ أموال اللبنانين وتوردها إلى الخارج بعناوين مختلفة".