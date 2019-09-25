الانماء والاعمار: كلفة مشروع سد بريصا في الضنية 22 وليس 45 مليون دولار اميركي

اكد ​مجلس الانماء والاعمار​ "بأن كلفة مشروع سد بريصا في ​الضنية​ النهائية "هي 22 مليون ​دولار​ أميركي أو 25 مليون دولار اميركي إذا احتسبت تعويضات تقلب أسعار مواد ​البناء​ ضمنها، وليس 45 مليون كما أوردت بعض ​وسائل الاعلام​".

واشار المجلس في بيان، الى انه "ورد في بعض وسائل الاعلام معلومات مفادها أن مشروع سد بريصا في الضنية تبلغ كلفته النهائية 45 مليون دولار أميركي. وقد استندت وسائل الاعلام إلى أرقام أوردها بعض السادة النواب خلال جلسة ​المجلس النيابي​ بتاريخ 24/9/2019 ".

اضاف: "يهم مجلس الانماء والاعمار أن يوضح أن ماجرى انفاقه على هذا المشروع، حتى تاريخه، يبلغ حوالي 14 مليون دولار أميركي، يضاف إليها مبلغ حوالي 3 مليون دولار أميركي كتعويضات عن تقلب أسعار مواد البناء تنفيذا لقرارات صدرت عن ​مجلس الوزراء​ ونتجت عن إقفال ​المقالع والكسارات​ بعد بدء العمل بمشروع إنشاء سد بريصا. وهذه التعويضات شملت جميع متعهدي الأشغال العامة في ​لبنان​ ولم تكن محصورة بسد بريصا".

وتابع:"أما بالنسبة للقرض الإضافي الذي ناقشه المجلس النيابي فهو ليس مخصصا بكامله لسد بريصا، وإنما لحظ مبلغ حوالي 8 مليون دولار أميركي لاستكمال أشغال السد، والباقي هو لتمويل شبكات مياه شرب في الضنية ولا علاقة لها بمشروع السد". اضاف:"وبالتالي تكون كلفة المشروع النهائية هي 22 مليون دولار أميركي (أو 25 مليون د.أ. إذا احتسبت تعويضات الأسعار ضمنها) وليس 45 مليون د.أ. كما أوردت بعض المعلومات".

وتابع البيان "يهم المجلس أن يؤكد أن هذه الكلفة هي مقبولة بالنسبة لقدرة السد التخزينية البالغة 1,75 مليون متر مكعب وذلك مقارنة مع المعايير العالمية".