النشرة: الجيش الاسرائيلي بدأ بأعمال حفر خلف الجدار الاسمنتي في منطقة العبارات

أفاد مراسل "النشرة" في منطقة حاصبيا بأن "الجيش الاسرائيلي استقدم ورشة فنية مدعومة بجرافة من نوع "بوكلين" وبدأت بأعمال الحفر خلف الجدار الاسمنتي في المنطقة المعروفة بالعبارات مقابل بلدة كفركلا، وذلك في ظل حراسة أمنية من قبل عدد من الجنود الاسررائيليين الذين انتشروا في الموقع".
وأوضح أنه "يسجل في الجانب اللبناني دوريات ناشطة لقوات اليونيفل والجيش اللبناني لمراقبة الوضع"، مشيرًا الى أنه "أفيد أيضًا بأن ورشة إسرائيلية أخرى مدعومة بحفارتين استأنفت أعمال الحفر وإقامة السواتر الترابية على مسافة قريبة من السياج الحدودي مقابل منتزهات الوزاني".
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