النشرة: الجيش الاسرائيلي بدأ بأعمال حفر خلف الجدار الاسمنتي في منطقة العبارات

أفاد مراسل "النشرة" في منطقة ​حاصبيا​ بأن "​الجيش الاسرائيلي​ استقدم ورشة فنية مدعومة ب​جرافة​ من نوع "بوكلين" وبدأت بأعمال الحفر خلف ​الجدار الاسمنتي​ في المنطقة المعروفة بالعبارات مقابل ​بلدة كفركلا​، وذلك في ظل حراسة أمنية من قبل عدد من الجنود الاسررائيليين الذين انتشروا في الموقع".

وأوضح أنه "يسجل في الجانب اللبناني دوريات ناشطة لقوات ​اليونيفل​ و​الجيش اللبناني​ لمراقبة الوضع"، مشيرًا الى أنه "أفيد أيضًا بأن ورشة إسرائيلية أخرى مدعومة بحفارتين استأنفت أعمال الحفر وإقامة السواتر الترابية على مسافة قريبة من ​السياج الحدودي​ مقابل ​منتزهات الوزاني​".

