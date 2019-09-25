حديقة جديدة في "الشرحبيل" بمبادرة من بلدية بقسطا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه ضمن خطة ​بلدية بقسطا​ لإقامة حدائق عامة صديقة للبيئة لتشكل متنفسا لأبناء المنطقة وقاطنيها أنجزت البلدية بمتابعة واشراف من رئيسها الأستاذ ​ابراهيم مزهر​ مشروع الحديقة ​الجديدة​ في منطقة الشرحبيل – بقسطا على تلة مطلة على البحر وقريبة من الطريق الرئيسية.

تمتد الحديقة التي تم انشاء اسوارها وجدرانها وادراجها من الحجر الطبيعي ، على مساحة 1500 متر مربع موزعة على مستويين متدرجين ، وتضم مرافق عبارة عن مقاعد وطاولات اسمنتية ثابتة وحمامات عامة ومساحة كبيرة للأنشطة ومساحات خضراء وسطية وجانبية تخترقها ممرات مرصوفة وقد تم زرعها بأشجار النخيل والدلبة، ويحيط بها من جهة الطريق تدرج من الأحواض مزروعة بالأشجار .

وتفقدت النائب ​بهية الحريري​ الحديقة برفقة مزهر وحضور المهندس محمد حلاوي حيث جالت في ارجائها واستمعت من رئيس البلدية الى شرح حول مواصفات الحديقة ومرافقها مبدية اعجابها الشديد بهذا العمل ومنوهة بنشاط وجهود مزهر والمشاريع التي تقوم بها البلدية لتنمية المنطقة على كل الصعد ولا سيما البيئي .

من جهته، قال مزهر ان هذه الحديقة هي هدية بلدية بقسطا لأبناء المنطقة والجوار وقاطنيها وانها ستكون مفتوحة للعموم لتكون مرفقا حضارياً صديقا للبيئة ومتنفساً للناس ومساحة لقاء ومكانا لإقامة الأنشطة شاكرا الحريري على دعمها وتشجيعها وواعدا بالمزيد من المشاريع التنموية والبيئية التي تعمل عليها البلدية للنهوض بهذه المنطقة وخدمة ابنائها وقاطنيها وابراز جماليتها الطبيعية والحفاظ على بيئتها .