أسامة سعد يستقبل وفدا من الاتحاد العام لعمال فلسطين في لبنان

استقبل أمين عام ​التنظيم الشعبي الناصري​ النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا وفدا من الاتحاد العام لعمال فلسطين في لبنان برئاسة الامين العام عبد القادر عبدالله ، بحضور عضو الأمانة السياسية في التنظيم ​محمد ظاهر​.

وكان سعد قد بحث مع الوفد ظروف العمل في لبنان بشكل عام، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان والتي أثرت بشكل كبير على كل فئات المجتمع وبخاصة على الفئة العاملة. وجرى البحث أيضا بالظروف الصعبة التي يعاني منها العامل الفلسطيني جراء التعقيدات في تطبيق ​قانون العمل​ وغيرها.

وقد أكد سعد خلال اللقاء على أهمية إعطاء ​الشعب الفلسطيني​ حقوقه الإنسانية والاجتماعية والقانونية وبخاصة أن الشعب الفلسطيني تحمل الكثير.

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