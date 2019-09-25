رئيس بلدية قانا الجليل منح شهادة المواطنة الفخرية للجنرال الإيطالي برونو بيشوتا

منح رئيس بلدية قانا الجليل في ​قضاء صور​ محمد كرشت شهادة المواطنة الفخرية للجنرال الإيطالي ​برونو بيشوتا​ وذلك تقديراً لجهوده ولدعمه الأهالي في البلدة وخصوصاً للعلاقة الممتازة التي استطاع نسجها مع المجتمع المحلي. وشكر الجنرال بيشوتا رئيس ​البلدية​ والاهالي على حفاوة الاستقبال وعلى العاطفة والمودة تجاه جنود حفظ السلام في ​اليونيفيل​، مشيراً إلى "العمل بشكل جدّي جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية من أجل تحسين الظروف الحياتية في هذه المنطقة من ​جنوب لبنان​".

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