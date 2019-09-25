ابي اللمع: اشراك القطاع الخاص في إدارة بعض مؤسسات الدولة لوقف الهدر والفساد

شدد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ماجد ​ادي ابي اللمع​ على ادخال إصلاحات بنيوية أساسية في موازنة 2020 منها ضرورة اشراك ​القطاع الخاص​ في إدارة بعض مؤسسات ​الدولة​ لوقف الهدر و​الفساد​ الذي تعانيه ولتقديم خدمات افضل للمواطنين.

واشار ادي ابي اللمع في كلمة القاها في عشاء مركز الفريكة في حزب "القوات اللبنانية"، الى إن فرصة الإصلاح الحقيقي التي ضاعت في موازنة 2019 يجب استدراكها في 2020. وأضاف "لقد اثبتت الطبقة السياسية فشلها في إدارة مرافق الدولة العامة واشراك القطاع الخاص لا يعني بيع المؤسسات العامة بل ادخال القطاع الخاص كشريك من اجل إنتاجية افضل".

وطالب ابي اللمع بتطبيق القانون وتحفيز الاستثمار بتطوير ​البنى التحتية​ مشددا على ترشيد الانفاق في ​الموازنة​ ​الجديدة​، وهذا شرط أساس من شروط ​الدول المانحة​ في سيدر لكي نتمكن من تطوير هذه البنى. فنحن كما قال ابي اللمع دخلنا منذ سنوات في حلقة مفرغة حيث الأموال تصرف لخدمة الدين ولا قدرة على الانماء الحقيقي بسبب شح الأموال.

وتحدث عن خارطة الطريق التي وضعتها القوات وفق نقاط محددة للمعالجة ووفق جدول زمني واضح لتنفيذ الخطط الموجودة لإصلاح ​الاقتصاد اللبناني​ والنهوض به.