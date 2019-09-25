السلطات العراقية: إحباط عملية تسلل لـ"داعش" جنوبي الموصل

أعلنت السلطات العراقية عن "إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش"، جنوبي الموصل، ما أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم الإرهابي واعتقال اثنين آخرين"، مشيرةً إلى أن "القوات العراقية تمكنت من خلال عملية استخبارية نوعية، شملت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16، وبالاشتراك مع استخبارات اللواء 75 من إحباط عملية تسلل قامت بها مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل".
ولفتت إلى انه "تم نصب كمين لعناصر التنظيم، حيث قتل اثنان منهم، وتم إلقاء القبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها".
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