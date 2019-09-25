أعلنت المنظمة المنظمة الفرنسية غير الحكومية "العمل ضد الجوع" عن أعادم عامل إغاثة، اختطفه تنظيم جهادي مع خمسة آخرين في شمال شرق ​نيجيريا​ في تموز الماض، مؤكدة أنه "تم اعدام رهينة من قبل التنظيم المسلح الذي كان يحتجز موظفاً في العمل ضد الجوع وسائقيَن وثلاثة موظفين في وزارة الصحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعدام عامل إغاثة مخطوف في نيجيريا على أيدي جهاديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.