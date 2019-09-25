خارجية مصر للمجتمع الدولي: لمحاسبة أردوغان على جرائمه بدعم الإرهاب بسوريا

طالب المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الخارجية المصرية​ أحمد حافظ، ​المجتمع الدولي​ بـ"محاسبة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ على جرائمه ولا سيما دعم ​الإرهاب​ في سوريا والمنطقة وإمداده ب​السلاح​ وإيواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم بشكل مخالف لقرارات ​مجلس الأمن​ فضلا عن جرائمه ضد شعبه".

واعتبر أن "ما يثير الاستغراب والاستهجان هو تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قيم العدالة وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها"، مشيراً إلى انه "من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان على ضوء دوره المشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لهم بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها"

ولفت إلى "رعاية أردوغان للإرهاب في سوريا الأمر الذي أدى إلى سفك دماء أبناء ​الشعب السوري​ الشقيق فضلا عن تسهيله مرور العناصر الإرهابية والمسلحين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة و​أوروبا​ و​افريقيا​ وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره"، مشيراً إلى أنه "لطالما أدانت مصر استمرار أردوغان ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المتطرف".