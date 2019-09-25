الجيش الإسرائيلي يهدم منزلًا فلسطينيًا جنوبي الضفة

هدم ​الجيش الإسرائيلي​ منزلا فلسطينيا جنوبي ​الضفة الغربية​ بدعوى ​البناء​ بدون ترخيص.

وذكرت وكالة الأناضول إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت حي "الهجري" قرب مخيم الفوار بمحافظة ​الخليل​، وشرعت بعملية هدم منزل مكون من طابقين، بدعوى البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق "أوسلو" الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل.

وتجدر الإشارة الى أن إسرائيل تمنع ​الفلسطينيين​ من البناء في المناطق "ج".

ووفق ​اتفاقية أوسلو​ الثانية الموقعة بين ​السلطة الفلسطينية​ وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.