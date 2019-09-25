الجيش الإسرائيلي يهدم منزلًا فلسطينيًا جنوبي الضفة

هدم الجيش الإسرائيلي منزلا فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية بدعوى البناء بدون ترخيص.
وذكرت وكالة الأناضول إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت حي "الهجري" قرب مخيم الفوار بمحافظة الخليل، وشرعت بعملية هدم منزل مكون من طابقين، بدعوى البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق "أوسلو" الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل.
وتجدر الإشارة الى أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج".
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.
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