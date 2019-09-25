البرلمان البريطاني يستأنف جلساته غداة قرار المحكمة العليا إبطال تعليق أعماله

استـأنف ​البرلمان البريطاني​ جلساته غداة إعلان المحكمة العليا أن قرار رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ تعليق أعمال البرلمان "غير قانوني ولاغ ولا تأثير له". ومن المتوقع أن يخاطب جونسون، الذي تعهد المضي بخطط تنفيذ ​بريكست​ في 31 تشرين الأو، النواب في وقت لاحق اليوم.

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