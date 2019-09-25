مسؤول بـ"الأونروا": قلقون من البيئة السياسية التي تمر بها الوكالة

لفت مدير عمليات ​وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​" في ​قطاع غزة​ ​ماتياس شمالي​ إلى أن "إدارة وكالته قلقة من ​البيئة​ السياسية التي تمر بها المنظمة الأممية، بشكل يفوق تخوفاتها من الأزمة المالية"، مشيراً إلى ان "الوضع السياسي الذي تمر به الوكالة المخيف، بدءا من قرار نقل ​السفارة الأميركية​ من ​تل أبيب​ إلى ​القدس​، ومرورا بتقليص الأموال الواصلة للوكالة".

وراى أن "الأمور تسير باتجاه جيد سيما في ظل وجود دول داعمة لتجديد تفويض "الأونروا"، موضحاً ان "​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ ستفتتح جلستها الدورية للنظر في تجديد التفويض الذي يمنح للوكالة كل 3 سنوات"، مشيراً إلى ان "هذه الجلسة ستبدأ في منتصف تشرين ثاني المقبل، ومن المتوقع اتخاذ القرار في أول شهر كانون أول القادم".

وشدد على أنه "حتى اليوم لم تطرح أي دولة من الدول الأعضاء ب​الجمعية العمومية​ للأمم المتحدة، أي ملف له علاقة بالتفويض".