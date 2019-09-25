شركة روسية تقدم عرضا للعراق من أجل بناء مفاعل نووي لأغراض سلمية وطبية

قدمت شركة روسية عروضاً لوزارة ​التعليم العالي​ والبحث العلمي و​العلوم​ والتكنولوجيا ​العراق​ية بغية بناء ​مفاعل نووي​ للأغراض السلمية والطبية.

جاء ذلك، خلال اجتماع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا المدمجة ​قصي السهيل​، مع وفد روسي ضم كل من الوزير الروسي المفوض ماكسيم ليتفينوف والملحق التجاري في سفارة ​موسكو​ لدى ​بغداد​ ايليا لولوف والملحق في ​السفارة​ ارتيوم ستريجوف.

ومن المقرر أن يجتمع وفدان فنيان من البلدين قبل نهاية العام الجاري، بغية التباحث بشأن ​تفاصيل​ العرض المقدم من قبل الشركة الروسية، ومدى مواءمته مع المتطلبات والحاجات العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الجانبين بحثا عرضاً لبناء مفاعل نووي في العراق بالتعاون مع ​الحكومة الروسية​"، موضحة أن "اللقاء جرى الثلثاء في جامعة بغداد، واطلع فيه الوزير على العروض المقدمة من شركة "روس أتوم" الروسية الحكومية، بغية بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية والطبية".

من جهته، أبدى الوفد الروسي الزائر استعداد موسكو ورغبتها في التعاون مع الوزارات العراقية المعنية بهذا المشروع، بغية الحصول على توافق لإنشائه.

