وزير الخارجية العراقي: أولويات العراق الحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيز استقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية ​العراق​ي ​محمد علي الحكيم​ أن "أولويات العراق الحفاظ على ​الأمن​ الإقليمي وتعزيز استقرار المنطقة"، مشيراً إلى "إننانعمل على تحسين علاقاتنا مع جيراننا وفق برنامج رئيس الوزراء العراقي".

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