أكد وزير الدفاع ال​إيران​ي ​أمير حاتمي​ أن "إيران تلعب دوراً حاسماً في معادلات الإقليم والمثال الأبرز ما يحدث في ​سوريا​ و​العراق​ و​لبنان​"، مشيراً إلى أن "جميع أركان النظام في إيران متفقون على أهمية تطوير القدرات الدفاعية الإيرانية وخاصة الصاروخية"، لافتاً إلى أن "تركيز الأعداء على الحد من القدرات الصاروخية الإيرانية يعني بوضوح محاصرة مقاومة الشعب الإيراني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاتمي: إيران تلعب دورا حاسمً بمعادلات الإقليم والمثال الأبرز ما يحدث بلبنان وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.