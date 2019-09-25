حكومة ايران: مستعدون للقبول بإدخال تعديلات طفيفة على الاتفاق النووي مقابل رفع العقوبات

أكد المتحدث باسم الحكومة ال​إيران​ية على ربيعي ان "​طهران​ مستعدة للقبول بإدخال تعديلات طفيفة على ​الاتفاق النووي​، في مقابل رفع العقوبات عنها"، لافتاً إلى أن "​ايران​ مستعدة لتقديم تطمينات للمجتمع الدولي بأنها لا تسعى لحيازة ​السلاح النووي​".

وشدد ربيعي على أن "البيان الثلاثي الصادر ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ ضد إيران مرفوض بالمطلق"، كاشفا عن أن "الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ سيقدم مقترحات مهمة في ​نيويورك​ لبناء الثقة وكسر الجمود الحالي".

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد أكد يوم أمس "إنني مستعد لمناقشة تغييرات صغيرة أو إضافات على الاتفاق النووي إذا رفعت العقوبات".