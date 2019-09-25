حكومة ايران: مستعدون للقبول بإدخال تعديلات طفيفة على الاتفاق النووي مقابل رفع العقوبات

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعي ان "طهران مستعدة للقبول بإدخال تعديلات طفيفة على الاتفاق النووي، في مقابل رفع العقوبات عنها"، لافتاً إلى أن "ايران مستعدة لتقديم تطمينات للمجتمع الدولي بأنها لا تسعى لحيازة السلاح النووي".
وشدد ربيعي على أن "البيان الثلاثي الصادر بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد إيران مرفوض بالمطلق"، كاشفا عن أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني سيقدم مقترحات مهمة في نيويورك لبناء الثقة وكسر الجمود الحالي".
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد أكد يوم أمس "إنني مستعد لمناقشة تغييرات صغيرة أو إضافات على الاتفاق النووي إذا رفعت العقوبات".
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