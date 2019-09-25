شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس إسكان النواب": طرح وحدات بالمدن الجديدة يدعم خطة الدولة لتوفير المسكن الملائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن طرح وزارة الإسكان والمرافق، حزمة كبيرة من الوحدات السكنية للمواطنين في عدد من المدن الجديدة هذه الأيام، يأتى ضمن سلسلة الأطروحات التى تنفذها لصالح قطاع كبير من المواطنين وخاصة الشباب لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير وحدات سكنية فى متناول الأسر المتوسطة والأقل دخلًا، مؤكداً أن الدولة حققت إنجازاً كبيراً فى ملف الإسكان على مدار الـ 5 سنوات الماضية استفاد منه آلاف الأسر المصرية، وهو ما كان يتحقق على مدار 30 سنة سابقة .

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وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، فى بيان له اليوم، أن قيام الوزارة بطرح الوحدات السكنية للمواطنين يأتى فى إطار أهتمام الدولة بالمواطن وتوفير المسكن الملائم له وتلبية احتياجاته خاصة أنها تقوم بتسليم الشقق مفروشة، الأمر الذى يؤكد على تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين وفقاً لخطتها المتضمنة تنفيذ أضخم مشروع إسكانى تبنته الدولة المصرية فى جميع المحافظات والمدن الجديدة بسعر تكلفة الإنشاء وتقديم الدعم المباشر للمستفيد، والذى يتراوح ما بين 5 إلى 25 ألف جنيه، ويتم سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عاماً بفائدة مدعمة من البنك المركزى ويتم توفير كافة الخدمات لهذه الوحدات لجعل الحياة فيها كريمة ومتكاملة من أسواق تجارية وحضانات ومدارس ووحدات صحية وملاعب ومناطق خضراء لتوفير كافة الخدمات والتيسير على المواطنين .

وقال المهندس علاء والى إنه استكمالاً لسلسلة انجازات الدولة فى قطاع الإسكان فقد أعلنت وزارة الإسكان للمواطنين عن بدء حجز وحدات الإسكان المطروحة بمشروعى "سكن مصر" و"جنة" يوم أمس الثلاثاء 24 سبتمبر ويستطيع المواطن أن يختار المشروع الذى يريد الحجز فيه والحجز من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان، حيث توضح كراسة الشروط كافة بيانات الوحدات السكنية كاملة بما فى ذلك سعر الوحدة، وموقع المدينة، مضيفاُ أن مشروع "سكن مصر، وجنة" متوافر فى مدن (أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة).