شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى: كلمة الرئيس بالولايات المتحدة تعكس مكانة مصر الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سعاد المصرى عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ74، جاءت شاملة، وركزت على البُعد الداخلى، وقدم خلالها الرئيس فى خطابه العديد من الخيارات الخاصة بمشاكل الإقليم، وهذا يؤكد أن هناك رؤية شاملة لكافة قضايا المنطقة".

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وأشارت إلى أن الرئيس ألقى الضوء فى خطابه على العديد من المحاور الخاصة بأفريقيا والقضايا الإقليمية، وقضايا الإرهاب، وأزمة دول حوض النيل، وتأكيده على القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية والجهود المبذولة فى هذا الإطار، وأن الحل السياسى هو المخرج للقضية السورية، وتنفيذ الحل السياسى أيضًا فى الأزمة فى اليمن.

وأوضحت سعاد المصرى، أن الخطاب تطرق إلى طرح الحلول السياسية، مؤكدا على أنها هى الفيصل للعديد من الأزمات فى المنطقة، سواء الملف السورى، أو أزمة اليمن، وفيما يخص الأوضاع فى ليبيا هناك جهود تُبذل فى هذا الصدد، لعودة الأمور مرة أخرى، ولتحقيق ذلك لابد من التحرك الدولى للقضاء على الإرهاب فى العالم وليس فى المنطقة فحسب.