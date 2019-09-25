"قتله بخرطوش في وجهه".. كيف أنهى "قهوجي" حياة مالك محل بـ3 طلقات بالرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نشب خلاف بين مالك قهوة "المتهم الرئيسي"، و"المجني عليه"، خلال حضورهما حفل زفاف بالجيزة، بسبب "نقوط الفرح"، ما دفعهما للتربص ببعضهما. وفي صباح اليوم التالي كانت نهاية الأخير بعدما وجه له القهوجي عدة طلقات خرطوش بالصدر والوجه.

المتهم الرئيسي بالقضية يدعى "صدام"، يمتلك قهوة بالشراكة مع أحد أصدقائه، والمجني عليه مالك محل لبيع الخمور، في الجيزة.

مقتل صاحب محل الخمور لم يكن أمرًا وليد اللحظة؛ فهناك خلاف نشب بينه وبين الجاني ليلة الواقعة، وبالتحديد خلال حضورهما حفل زفاف خاصًا بأحد أصدقائهما، وأثناء "النقوط" بدأ الاحتكاك بينهما بألفاظ نابية متبادلة، ما يُلمح إلى أنهما كانا في حالة سُكر- وفق "عبدالعزيز. ع" أحد الأهالي.

تدخل عدد من الحضور بحفل الزفاف للفصل بينهما؛ لمنع تحول الخلاف والتراشق اللفظي إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين، كما تدخل عدد من أهالي العروسان لتهدئة الوضع؛ وبالفعل انتهى الأمر بتوعد كل منهما الآخر، يضيف عبد العزيز.

لم نكن نتوقع أن الأمر قد يتجدد ثانية خاصة أن أحد أقارب العروس الذي وجه لهما دعوة الفرح قد تدخل لتهدئة الخلاف؛ لكن ربما ثمة خلافات سابقة بينهما قد تجددت، لا يعلمها أحد من الحضور؛ أما الظاهر أمامنا فهو خلاف حول "نقطة الفرح".

صباح اليوم التالي للفرح؛ سمعنا أصواتًا عالية وحالة من الهرج، تجمع أهالي المنطقة لاستطلاع ما يحدث، فهناك أعداد كبيرة من الشباب والأهالي حول أحد القهاوي بالمنطقة، وعلمنا من المتواجدين بمحيط القهوة أن ثلاثة أشخاص اشتبكوا مع مالك القهوة- يقول "مجدي. ي" سائق.

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لم يستمر الشجار كثيرًا حتى أعقبه إطلاق عدة أعيرة نارية، 3 طلقات، ابتعد على أثرها الجميع من محيط الواقعة؛ حتى تجمعوا ثانية بعد إصابة المجني عليه بطلقات خرطوش في أماكن متفرقة من الوجه والصدر" قتله بخرطوش في وشه".

الأهالي بمحيط القهوة على علاقة جيدة بصاحبه، ويعرفونه جيدًا بحكم تواجده باستمرار في مكان عمله، ما دفعهم للتوجه إلى محيط إطلاق النار لاكتشاف من الغارق في دمائه، حتى وجدوا المجني عليه ملقى على الأرض.

حاول البعض إنقاذ الضحية والاتصال بسيارات الإسعاف للحاق به؛ لكن دون جدوى فقد فارق الحياة بعدها مباشرة، وبمجرد وصول قوات الأمن إلى مسرح الجريمة، علمت أن الشجار كان مع مالك القهوة وأنه من أطلق النيران تجاه الضحية.

ونجح رجال مباحث الجيزة في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة القتل، وتبين أنه يدعي صدام، وضبط بحوزته بندقية خرطوش، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وأوضحت تحريات رجال مباحث الجيزة أن الشخص الذي لقى مصرعه بطلق خرطوش بمنطقة الرأس، بمنطقة الجيزة، أربعيني العمر، ويملك محل خمور، وأنه كان في حالة سكر؛ إثر تناوله كمية من الخمور حال تواجده بـ"فرح"، وعقب خروجه من "الفرح"، نشبت مشاجرة بينه وبين اثنين آخرين.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا للمقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل نتيجة إطلاق الخرطوش.