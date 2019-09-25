القبض على 7 سائقين بالشرقية بسبب القيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب :

ألقت حملة من الإدارة العامة للمرور التابعة لمديرية أمن الشرقية، القبض على 7 من سائقي السيارات؛ وذلك لقيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة.

وشنت الإدارة العامة للمرور التابعة لمديرية أمن الشرقية، حملات مرورية مكبرة على الطرق السريعة والطرق الداخلية، حفاظًا على المواطنين؛ وذلك على مدار 3 أيام، وذلك بإشراف العميد رضا فوزي، مدير الإدارة، و رئاسة العقيد هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وبالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأسفرت جهود الحملات عن إجراء الكشف الطبي على 70 من قائدي السيارات، تبين تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة. جرى التحفظ على المضبوطين من جانب الأجهزة الأمنية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.