القبض على 7 سائقين بالشرقية بسبب القيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب :
ألقت حملة من الإدارة العامة للمرور التابعة لمديرية أمن الشرقية، القبض على 7 من سائقي السيارات؛ وذلك لقيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة.
وشنت الإدارة العامة للمرور التابعة لمديرية أمن الشرقية، حملات مرورية مكبرة على الطرق السريعة والطرق الداخلية، حفاظًا على المواطنين؛ وذلك على مدار 3 أيام، وذلك بإشراف العميد رضا فوزي، مدير الإدارة، و رئاسة العقيد هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وبالتنسيق مع مديرية الصحة.
وأسفرت جهود الحملات عن إجراء الكشف الطبي على 70 من قائدي السيارات، تبين تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة. جرى التحفظ على المضبوطين من جانب الأجهزة الأمنية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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