انطلاق دورة "الأزهر.. حوار وثقافات" للطلاب الوافدين بمنظمة الخريجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية " الأزهر.. حوار وثقافات " ، للطلاب الوافدين من ( نيجيريا _الكاميرون)، والتي تستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

وحاضر في الندوة الأولى التي عقدت تحت عنوان "معالم المنهج الأزهري ودوره في أفريقيا"، سعد المطعني مدير الإعلام بالمنظمة.

وقال المطعني، إن رسالة الأزهر تعتمد على توصيل رسالة الإسلام الحنيف الواضحة للعقول دون إفراط أو تفريط مع بيان حقيقة المنهج الأزهرى الذى يعتمد على قيم نبيلةـ تأتى فى مقدمتها الإيمان بأصالة الدور التاريخى للأزهر الشريف، وجهوده فى الحفاظ على الشريعة الإسلامية واللغة العربية.

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وأشار إلى ضرورة مخاطبة المجتمع بخطاب أزهري رصين مؤصل، نابع من وعيٍ عميقٍ بعلوم الأزهر، وجلالة أشياخه وعلمائه.

وأوضح المطعني ضرورة مخاطبة المجتمع وتزويده بالذخيرة العلمية السليمة البعيدة عن الغلو والتشدد، ومحاولة تشكيل الوعى المستنير للأمة الاسلامية عن طريق ترسيخ قيم الانتماء الوطني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وإعلاء قيم الرغبة في العمل والبناء حتي يكون للعالم الإسلامي دوراً في العطاء الحضاري للإنسانية.

وتهدف الدورات إلى ترسيخ قيم الوسطية ورسالة المؤسسة الأزهرية لدى الطلاب الوافدين من أنحاء دول العالم، وتأهيلهم للتعامل مع قضايا العصر بعقل مفتوح يجمع بين الأصالة والمعاصرة، و يحاضر بالدورة نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف ورجال العلم والمتخصصين.